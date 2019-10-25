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"Рубин" - "Урал": стали известны составы команд

Тренерские штабы казанского "Рубина" и "Урала" из Екатеринбурга определились с составами на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Рубин": Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.


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Теги: Рубин Урал
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