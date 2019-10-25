"Рубин" - "Урал": стали известны составы команд

Тренерские штабы казанского "Рубина" и "Урала" из Екатеринбурга определились с составами на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.



"Рубин": Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.



Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.



"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.



Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.