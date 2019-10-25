Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров высказался о критике, которой он подвергся со стороны болельщиков "Спартака" во время выступлений за красно-белых.
"В начале, когда читал негативные комментарии, заводился. С другой стороны, в футболе всегда так. Есть победы — тебя носят на руках. Плохо — ругают. Но я за конструктивную критику. А на негатив за долгие годы иммунитет выработался.
На ком-то оскорбления сказывались. Не было единого коллектива, каждый был сам по себе. Когда всё хорошо в команде, никто не будет делать трансферы. Поэтому нужно было раскачать корабль. Почитайте, сколько "Спартак" потратил на агентов. Вот там и ответ", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Комбаров: сколько "Спартак" потратил на агентов? Вот вам и ответ
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