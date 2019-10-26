Экс-игрок "Крыльев Советов", а ныне телеведущий и популярный блогер Евгений Савин посетит матч самарской команды против "Зенита", который состоится 27 октября на "Самара Арене".
На официальном сайте "Крыльев Советов" говорится, что Савин прилетит в Самару, чтобы поболеть за местную команду в матче 14-го тура РПЛ и встретиться с болельщиками.
Автограф-сессия Савина пройдет на стилобате у входа на сектор С119 (2 гейт) за час до начала матча.
Матч "Крылья Советов" — "Зенит" начнется в 14:00 по московскому времени.
Савин посетит матч "Крылья Советов" — "Зенит"
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