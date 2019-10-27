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Овчинников: сезон складывается для ЦСКА хорошо

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

"Состав у нас пока не стабилизировался. Много молодых футболистов, есть новички — как иностранцы, так и ребята из дубля. Все понимают, что у нас не самая длинная скамейка. Есть некий дисбаланс в комплектовании команды, отсюда и такие разные матчи.

С другой стороны, по большей части результаты все-таки положительные. Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо. Мы вышли в 1/8 финала Кубка России, идем в лидирующей группе в чемпионате России. По моему мнению, в футболе не надо смотреть на возраст. Будь тебе хоть 17, хоть 39 — если ты соответствуешь требованиям и готов играть, то выходишь в стартовом составе.

Когда я был главным тренером, часто доверял молодым по одной простой причине: от ветеранов их отличает отсутствие прагматизма и расчета. Молодые футболисты играют сердцем, не думая об очках и деньгах. Иногда это ценнее определенного опыта. Но, конечно, приобретенный за прошедшие год-полтора опыт идет на пользу как всей команде, так и каждому игроку по отдельности", - цитирует Овчинникова пресс-служба ЦСКА.


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Теги: Овчинников ЦСКА
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