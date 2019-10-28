РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в октябре

? Кто из игроков проявил себя круче всех? Выбираем лучшего футболиста октября по ссылке: https://t.co/0zR25aY8WS— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 28, 2019
? В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/1uo6MvBdZz
Болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер" сделают выбор между следующими кандидатами:
Артем Дзюба ("Зенит") — 3 игры, 4 гола, 3 голевые передачи.
Роман Еременко ("Ростов") — 2 игры, 3 гола.
Сердар Азмун ("Зенит") — 3 игры, 2 гола, 3 голевые передачи.
Эванс Кангва ("Арсенал") — 3 игры, 2 гола.
Сослан Джанаев ("Сочи") — 3 игры, 3 отбитых пенальти, 5 пропущенных голов.
Лучшим футболистом РПЛ в сентябре, напомним, был признан полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк.