РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в октябре

? Кто из игроков проявил себя круче всех? Выбираем лучшего футболиста октября по ссылке: https://t.co/0zR25aY8WS



? В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/1uo6MvBdZz