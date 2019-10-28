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Жена умершего экс-игрока "Зенита" рассказала трогательную историю: 7-летняя дочь увидела отца в небе

Вероника Риксен, жена умершего экс-полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, рассказала трогательную историю об их 7-летней дочери Изабелле.

Бывший футболист умер в 43-летнем возрасте 18 сентября этого года от неизлечимой болезни. В октябре 2013 года ему диагностировали боковой (латеральный) амиотрофический склероз.

Жена Риксена опубликовала в инстаграме фотографию красивого заката и подписала ее душещипательным рассказом.



"Когда мы с Изабеллой увидели такое прекрасное небо, она сказала мне, что это папа. Ты с нами, моя любовь. Везде и всегда. Ангел в небе. Скучаю по тебе невыносимо", — написала Вероника, сопродив сообщение хэштегом #miracle (чудо).


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Теги: Риксен Зенит
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