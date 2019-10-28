Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, как переживал поражение от "Зенита" со счетом 1:6 в выездном матче 13-го тура чемпионата России.
"Наверное, в этом чемпионате впервые столкнулись с подобным… Такой крупный счет, такое болезненное поражение. Первые два дня мне и ребятам было как-то стыдно. Не как-то, а стыдно!
Я лично дома с детьми старался не думать о футболе, даже не смотрел другие матчи этого тура, хотя обычно слежу. Хотелось отключиться и поскорее выйти на поле. Все-таки тренировки — это эмоции.
Слова тренера, которые он говорил после игры, были по делу. Все, что нужно, он сказал. Именно такое поражение покажет в дальнейшем, насколько мы сильны как команда, насколько мы можем держать удар и двигаться вперед", — приводит слова Байрамяна Sport24, ссылаясь на эфир телеканала "Россия 24".
Байрамян: после поражения от "Зенита" 1:6 нам два дня было стыдно
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