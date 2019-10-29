"В жизни была одна ситуация, но не буду говорить где. Я тогда играл и не понимал, что происходит с игроками. Молодой был, не понимал. Никто не бежит, ничего не делают. Я понимаю, что-то не то. Первый тайм заканчивается, я ухожу в раздевалку, и мне ребята по старше говорят: "Ты не пыхти особо, тут такая ситуация". Я сказал окей. Захожу в раздевалку, говорю, что нога болит и заменяюсь.
Реально, это первый и единственный раз. Может было и еще, но я о них не знал. Скрывать не буду. Я не боюсь, рассказал то, что касается меня. После первого тайма я ушел. Если бы мне предложили, я бы отказался. Деньги за ту игру мне не дали. Я не знаю, как это происходит. Мне было 18 лет, я не понимал такие вещи. Для меня это и сейчас дико", — рассказал Тарасов в эфире программы "Всему Головин" на ютубе.
Тарасов признался, что играл в договорном матче
Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов, который сейчас находится без команды, рассказал, что участвовал в договорном матче.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»