"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой"

Чемпионат России
15 тур
Уфа – Локомотив – 1:1
15 тур
Уфа – Локомотив – 1:1
Голы: Бизяк, 72 (пен.) - Эдер, 59
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Адиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
Предупреждения: Эдер, 17, Голубев, 52, Жемалетдинов, 64, Миранчук, 67, Крыховяк, 71, Хеведес, 78, Чорлука, 84, Рыбусь, 85.