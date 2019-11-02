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"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой"

В матче 15-го тура чемпионата России "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой". Счет был открыт на 59-й минуте стараниями Эдера. Но "Уфе" на 72-й минуте удалось восстановить паритет: Бизяк отличился пенальти.
Чемпионат России

15 тур

Уфа – Локомотив – 1:1


Голы: Бизяк, 72 (пен.) - Эдер, 59

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Адиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

Предупреждения: Эдер, 17, Голубев, 52, Жемалетдинов, 64, Миранчук, 67, Крыховяк, 71, Хеведес, 78, Чорлука, 84, Рыбусь, 85.


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Теги: Локомотив УФА
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