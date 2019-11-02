"Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой"

В матче 15-го тура чемпионата России "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Уфой". Счет был открыт на 59-й минуте стараниями Эдера. Но "Уфе" на 72-й минуте удалось восстановить паритет: Бизяк отличился пенальти.