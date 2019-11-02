Негостеприимная Уфа. В башкирском поле забуксовал даже «Локомотив»

Команда Евсеева была острее фаворита, но не вовремя пришла ошибка Пуцко на стандарте. Евсееву повезло, что в составе оказались Бизяк и Голубев, которые оформили ответный мяч.«Уфа» в первом круге блестяще играла с лидерами при своей публике («Зенит» и «Ростов», плюс неплохо получилось с ЦСКА , да и «Спартак» по привычке можно назвать грандом РПЛ), но слишком часто проваливалась в очных играх с другими середняками и неудачниками. Так перед «Локомотивом» команда Евсеева была развалена «Тамбовом» - и даже отказалась от премиальных за месяц.Отказалась «Уфа» не только от премиальных, но и от общения с прессой (как сообщали, по инициативе главного тренера). Причиной этому, очевидно, стала история с полузащитником Данилой Емельяновым, который простодушно признался, что башкирской команде очень помогает непривычный газон. А вокруг поля «Уфы» и так ходило слишком много разговоров.Его-то наверняка больше всего и боялся Юрий Семин. Потому что искусственное покрытие сомнительного качества не только козырь «Уфы», но и дополнительная нагрузка на «Локомотив», который играет в Европе (и очень устаёт) и страдает из-за травм. А катализатором последних уфимский газон становится регулярно. Перед игрой коуч «Локо» заявил, что на таком газоне играть в футбол нельзя.Видимо, поэтому его команда в первом тайме не очень-то и пыталась. «Локомотив» кормил болельщиков будничными навесами, за которые не очень цеплялся Эдер. Москвичи явно надеялись на успешное продолжение с подборов и с этим было интереснее – состоялись неплохие удары Баринова и Крыховяка.Алексей Миранчук, только игра сваливалась направо, моментально попадал в плотное окружение, поэтому единственное, что ему оставалось – обыгрываться с подключающимся Игнатьевым. Один из лидеров «железнодорожников» до перерыва так себя и не показал.«Уфа» была острее и даже просто интереснее. Как в игре с «Ювентусом», «Локо» подводили крайние защитники – Александр Сухов, которому должен был противостоять Рыбус, дважды делал очень неприятные передачи в чужую штрафную. В одном из таких моментов Тилль должен был открывать счёт, но не попал в створ (его прозевал игравший справа Игнатьев).Вторым ключевым моментом тайма стал выход того же Тилля почти один на один. На этот раз в дело вмешался свирепый Баринов.«Локомотиву» не хватало не только свежести идей (такое часто бывает с фаворитами), но и обычной скорости. Оправданий насчёт усталости быть не могло, потому что это «Уфа» на неделе рубилась в Кубке, но говорить про неё и так не было смысла – очевидно, «Локо» хотел разобраться с «Уфой», как и с «Ахматом» неделей раньше – не торопясь и не напрягаясь дождаться чужой ошибки, воспользоваться ей и в эконом-режиме провести оставшуюся часть матча.После перерыва так и случилось. Мощно включился Алексей Миранчук, попавший в перекладину, гости пережили несколько качественных атак башкирской команды, а затем Эдер дождался ошибки центрального защитника на стандарте. Александр Пуцко не разобрался, куда делся мяч, бросил оппонента, и форвард «Локо» открыл счёт потрясающе просто.



После этого хозяева по-хорошему завелись и провели отличный отрезок. Несколько минут подряд «Локомотив» не выбирался из штрафной и толком не могу соорудить контратаку - на подборе очень агрессивно действовали полузащитники Евсеева. Москвичи приготовились, судя по всему, терпеть в таком режиме до конца матча. Но, несмотря на разницу в классе, своя ошибка (немудрено под давлением) возникла и в действиях красно-зелёных.



Активный Голубев встретился в штрафной с мячом и моментально рухнул из-за удара по ногам от Крыховяка. Поляк вообще проводил слабый матч и даже мельком не напоминал того харизматичного лидера, которым он считался всего несколько недель назад.







Обычно в такие моменты говорят, что фаворит бросился отыгрываться, но на деле «Уфа», как и по ходу всей встречи, к победному голу была ближе. Защитники москвичей справлялись с регулярными осадами уже не так уверенно. Юрий Павлович пытался завести своих игроков, постоянно выбегая к бровке, оказывая давление на арбитра, но как тут заведешься, когда под боком уже заведённый Евсеевым соперник?



Финальный свисток застал хозяев на возвращении из очередного наступления. В первом круге из лидеров в Уфе победил только «Краснодар», да и то там всё сложилось слишком удачно - «быки» уступали по ходу встречи 0:2, но каким-то образом отыгрались. Домашняя гроза авторитетов - подходящий титул для команды Евсеева по итогам первой части чемпионата.





Чемпионат России, 15 тур



«Уфа» - «Локомотив» 1:1



Голы: Бизяк, 72 (пен.) - Эдер, 59

: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Адиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.: Эдер, 17, Голубев, 52, Жемалетдинов, 64, Миранчук, 67, Крыховяк, 71, Хеведес, 78, Чорлука, 84, Рыбусь, 85