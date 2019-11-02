Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА (1:1) и судейство бригады Михаила Вилкова.
"Пропущенный гол на последних секундах первого тайма — это было усложнение для "Зенита". Но удаление, в принципе, предопределило дальнейший ход матча, потому что "Зенит" — команда мощная, а, имея лишнего игрока, было ясно, что команда окажет высокое давление на оборону ЦСКА. Так и получилось.
По поводу судейства там нужно смотреть, а удаление (Яки Бийола), наверное, по делу. Ясно, что матч был достаточно нервным, так как лидеры чемпионата играли, но были ли какие-то грубейшие ошибки, мне сложно сказать. Когда игрок с желтой карточкой, то он должен все-таки понимать, куда он идет в борьбу, где он идет. На мой взгляд, чистая карточка", - цитирует Кириченко Sport24.ru.
Кириченко: удаление Бийола по делу. Чистая карточка
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