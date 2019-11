Ребров: разве отборным матом можно воспитать новое поколение достойных болельщиков?

View this post on Instagram

Вчерашний вечер был очень непростым для всех ?? поверьте, нам тоже совсем не доставляет удовольствие ситуация в таблице! И я бы хотел рассказать вот о чем ?? В начале недели возле нашей арены я встретился с одним из участников нашего благотворительного аукциона, чтобы передать майку. Мужчина выразил надежду что в скором времени ситуация наладится и результат поведёт команду вверх по турнирной таблице. Поделился историей, когда его сын сказал после серии поражений: «Пап, а давай начнём болеть за другую команду?» Ответ моего собеседника сыну был однозначен «Никаких других команд! «Спартак» в сердце - на всю жизнь и как бы тяжело не было, мы должны поддерживать команду». Я высказал Уважение отцу и настоящему болельщику любимого клуба! В каждой истории есть антигерои. И теперь о них. Со второй половины второго тайма нашей вчерашней игры, я на постоянной основе слышал нецензурную брань и однотипные, донимающие выкрики. За нашей скамейкой, на солидных местах, в первых рядах, сидела группа из двух взрослых, нетрезвых мужчин. Рядом с ними много детей, мальчишек, которые только впитывают культуру боления за любимый клуб. Было их около 5-7, как мне показалось. Так вот эта пара товарищей не просто оскорбляли, а очень грязно говорили о тренере, футболистах и всех тех, кто в это время на поле. Дети смотря на такой «прекрасный пример поддержки» начали повторять тоже самое, но в мягкой форме обращения. Я не хочу нас оправдывать. Да, мы проигрываем в домашнем матче, при тысячах наших болельщиков Туле. Неприятно и обидно всем участникам этого процесса. Но разве поддержка команде оказывается только когда мы выигрываем, завоевываем кубки и пишем славную историю клуба? Разве отборным матом и пьяными репликами можно воспитывать новое поколение достойных болельщиков? Или стоит своим примером показывать, что несмотря ни на что, нужно гнать команду вперед и поддерживать, чтобы те же дети видели все это и в будущем всю жизнь были с любимым клубом? Именно взрослые мужчины, отцы, братья, старшие товарищи, которые присутствуют на трибуне, на мой взгляд, должны быть примером и в быту и на трибуне. Продолжение в комментариях??