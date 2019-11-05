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Ребров: разве отборным матом можно воспитать новое поколение достойных болельщиков?

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после поражения от тульского "Арсенала" в Москве (0:1) опубликовал пост в инстаграме, отреагировав на поведение некоторых болельщиков.
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Вчерашний вечер был очень непростым для всех ?? поверьте, нам тоже совсем не доставляет удовольствие ситуация в таблице! И я бы хотел рассказать вот о чем ?? В начале недели возле нашей арены я встретился с одним из участников нашего благотворительного аукциона, чтобы передать майку. Мужчина выразил надежду что в скором времени ситуация наладится и результат поведёт команду вверх по турнирной таблице. Поделился историей, когда его сын сказал после серии поражений: «Пап, а давай начнём болеть за другую команду?» Ответ моего собеседника сыну был однозначен «Никаких других команд! «Спартак» в сердце - на всю жизнь и как бы тяжело не было, мы должны поддерживать команду». Я высказал Уважение отцу и настоящему болельщику любимого клуба! В каждой истории есть антигерои. И теперь о них. Со второй половины второго тайма нашей вчерашней игры, я на постоянной основе слышал нецензурную брань и однотипные, донимающие выкрики. За нашей скамейкой, на солидных местах, в первых рядах, сидела группа из двух взрослых, нетрезвых мужчин. Рядом с ними много детей, мальчишек, которые только впитывают культуру боления за любимый клуб. Было их около 5-7, как мне показалось. Так вот эта пара товарищей не просто оскорбляли, а очень грязно говорили о тренере, футболистах и всех тех, кто в это время на поле. Дети смотря на такой «прекрасный пример поддержки» начали повторять тоже самое, но в мягкой форме обращения. Я не хочу нас оправдывать. Да, мы проигрываем в домашнем матче, при тысячах наших болельщиков Туле. Неприятно и обидно всем участникам этого процесса. Но разве поддержка команде оказывается только когда мы выигрываем, завоевываем кубки и пишем славную историю клуба? Разве отборным матом и пьяными репликами можно воспитывать новое поколение достойных болельщиков? Или стоит своим примером показывать, что несмотря ни на что, нужно гнать команду вперед и поддерживать, чтобы те же дети видели все это и в будущем всю жизнь были с любимым клубом? Именно взрослые мужчины, отцы, братья, старшие товарищи, которые присутствуют на трибуне, на мой взгляд, должны быть примером и в быту и на трибуне. Продолжение в комментариях??

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"Вчерашний вечер был очень непростым для всех красно-белых поверьте, нам тоже совсем не доставляет удовольствие ситуация в таблице! И я бы хотел рассказать вот о чем.

В начале недели возле нашей арены я встретился с одним из участников нашего благотворительного аукциона, чтобы передать майку. Мужчина выразил надежду что в скором времени ситуация наладится и результат поведет команду вверх по турнирной таблице. Поделился историей, когда его сын сказал после серии поражений: "Пап, а давай начнем болеть за другую команду?" Ответ моего собеседника сыну был однозначен "Никаких других команд! "Спартак" в сердце — на всю жизнь и как бы тяжело не было, мы должны поддерживать команду". Я высказал уважение отцу и настоящему болельщику любимого клуба! В каждой истории есть антигерои. И теперь о них.


Со второй половины второго тайма нашей вчерашней игры, я на постоянной основе слышал нецензурную брань и однотипные, донимающие выкрики. За нашей скамейкой, на солидных местах, в первых рядах, сидела группа из двух взрослых, нетрезвых мужчин. Рядом с ними много детей, мальчишек, которые только впитывают культуру боления за любимый клуб. Было их около 5-7, как мне показалось. Так вот эта пара товарищей не просто оскорбляли, а очень грязно говорили о тренере, футболистах и всех тех, кто в это время на поле. Дети, смотря на такой "прекрасный пример поддержки" начали повторять тоже самое, но в мягкой форме обращения.

Я не хочу нас оправдывать. Да, мы проигрываем в домашнем матче, при тысячах наших болельщиков Туле. Неприятно и обидно всем участникам этого процесса. Но разве поддержка команде оказывается только когда мы выигрываем, завоевываем кубки и пишем славную историю клуба? Разве отборным матом и пьяными репликами можно воспитывать новое поколение достойных болельщиков? Или стоит своим примером показывать, что несмотря ни на что, нужно гнать команду вперед и поддерживать, чтобы те же дети видели все это и в будущем всю жизнь были с любимым клубом? Именно взрослые мужчины, отцы, братья, старшие товарищи, которые присутствуют на трибуне, на мой взгляд, должны быть примером и в быту, и на трибуне", — написал Ребров.


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Теги: Ребров Спартак Арсенал Тула
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