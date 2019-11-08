Ал. Миранчук: может, останусь в "Локомотиве" на всю жизнь

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук порассуждал о возможных вариантах продолжения карьеры.— Слушай, даже не хочу об этом думать. Я просто выхожу и играю в футбол. И на этом все. Будет по факту что-то — решим. А загадывать точно не собираюсь.— Спокойно. Вообще не читаю СМИ, новости: куда меня сватают, кто меня не любит и все остальное. Все что могу сказать: у меня есть действующий контракт и мне нравится в «Локомотиве». Очень люблю этот клуб, ценю отношение болельщиков, партнеров и всех людей, которые меня окружают. Чувствую себя здесь очень комфортно. Что будет дальше — даже не знаю, что ответить. Никто не может этого сказать.— Повторюсь, загадывать ничего не буду. Это мое желание и я бы хотел, чтобы так случилось. Но никто не знает, как будет на самом деле. Может, останусь в "Локомотиве" на всю жизнь. Может, уйду по окончании контракта. Может, меня выкупит кто-то — вон, «Барселона». Не знаю, что случится.— Ну, раз Палыч сказал…— Только Европу. "Локомотив" играет в Лиге чемпионов, здесь хороший подбор игроков, боремся за чемпионство. Не очень вижу смысла что-то менять.