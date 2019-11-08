Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук порассуждал о возможных вариантах продолжения карьеры.
— На пресс-конференции Семина спросили, не боится ли он, что зимой вас будет сложно удержать.
— Слушай, даже не хочу об этом думать. Я просто выхожу и играю в футбол. И на этом все. Будет по факту что-то — решим. А загадывать точно не собираюсь.
— Но про интерес "Зенита" писали по факту — это подтверждали и в Питере, и в "Локомотиве". Как вы на это реагировали?
— Спокойно. Вообще не читаю СМИ, новости: куда меня сватают, кто меня не любит и все остальное. Все что могу сказать: у меня есть действующий контракт и мне нравится в «Локомотиве». Очень люблю этот клуб, ценю отношение болельщиков, партнеров и всех людей, которые меня окружают. Чувствую себя здесь очень комфортно. Что будет дальше — даже не знаю, что ответить. Никто не может этого сказать.
— Вы всегда говорили, что хотели бы поиграть в Европе. Глядя на Головина, который уехал в "Монако" и борется за выживание, не передумали?
— Повторюсь, загадывать ничего не буду. Это мое желание и я бы хотел, чтобы так случилось. Но никто не знает, как будет на самом деле. Может, останусь в "Локомотиве" на всю жизнь. Может, уйду по окончании контракта. Может, меня выкупит кто-то — вон, «Барселона». Не знаю, что случится.
— Семин сказал, что только в "Барселону" и отпустит. Или в "Ювентус".
— Ну, раз Палыч сказал…
— Возвращаясь к "Зениту", возможен ли в принципе переход в другой российский клуб? Или вы изначально рассматриваете только Европу?
— Только Европу. "Локомотив" играет в Лиге чемпионов, здесь хороший подбор игроков, боремся за чемпионство. Не очень вижу смысла что-то менять.
Sport24.ru
Ал. Миранчук: может, останусь в "Локомотиве" на всю жизнь
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