Вторая оплеуха «Ростову» подряд. «Тамбов» без Григоряна набирает высоту

Команда Карпина опять вела по ходу встречи, но упустила преимущество и проиграла дебютантам премьер-лиги второй раз за сезон. А вот «Тамбов» благодаря трём победам с новым тренером покинул зону прямого вылета