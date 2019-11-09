Вторая оплеуха «Ростову» подряд. «Тамбов» без Григоряна набирает высоту

Тогда это объяснялось легко. Команда жила по автобусным заветам Бердыева и тушевалась против соперников, которые не хотели раскрываться сами. Но за лето Карпин провёл идеологическую революцию, «Ростов» сменил 5-3-2 на 4-3-3, команда стала атаковать динамичнее, чаще и вообще по-другому.
А вот проблема не исчезла. В текущем сезоне дончане победили «Локомотив» и ЦСКА, доминировали тайм с «Краснодаром» (и провалили только компенсированное время), зато проиграли «Тамбову» (ещё при Григоряне и - забегая вперёд - уже без него) и «Уфе», сыграли вничью с «Уралом» и довольствовались ничьей со «Спартаком», который с Кононовым явно не тянул на гранда.
Поэтому тренерский штаб имел все основания настороженно относиться к домашнему «Тамбову». Тем более команда без Григоряна вскинулась и одержала две победы подряд - над «Уфой» и «Сочи».
Но хозяева вошли в игру очень легко, будто и не было чрезвычайно обидной потери очков с «Краснодаром» (или наоборот, она сказалась так мотивирующе), и команда не осталась без двух лидеров - Романа Ерёменко и Ивелина Попова - по причине дисквалификации.
Уже на шестой минуте отличился Сигурдарсон, который выходил в старте только против кубкового «Спартака», а до этого ни разу в текущем сезоне. Байрамян взял на себя обязанности Ерёменко и оформил максимально удачную передачу на исландца.
Полузащитник «Ростова» в течение всего тайма выглядел замечательно и уступил разве что Костюкову в соревновании кто кого перетолкает в штрафной. Почти сразу после ассиста Байрамян проникнул к чужим воротам, но мяч из-под него чисто забрал Шелия, а потом Хорен делал изящную закидушку на Ионова - в том эпизоде момент загубил Сигурдсарсон.
Про весь «Ростов» такого же сказать явно не получилось бы. Зайнутдинов объяснял в перерыве, что не получается контроль мяча, а вообще казалось, что «Ростов» немного расслабился после такого начала, но железный факт - контратаки «Тамбова» проходили и не сказать, что гостям приходилось прилагать какие-то дьявольские усилия, чтобы проскочить центр поля.
Они даже перебили «Ростов» по итогам тайма - три раза гости попадали в створ. Причём моменты были действительно стоящие, Бабурину даже пришлось выручать. Правда, будь удар Килина в конце тайма чуть лучше, «Ростов» не спасла бы даже чудо-нога Акинфеева, если бы она каким-то чудом оказалась в игре «Ростов» - «Тамбов».
Гости и после перерыва не стали стесняться одного из лидеров чемпионата. Тем более какой смысл, когда ты уже пропустил? Но сначала было две атаки хозяев, которые могли закончить всё. Эльдор Шомуродов (не забивает с 6 октября) поймал передачу пресловутого Байрамяна, но попал в защитника, а потом решил ассистировать сам - вывел Сигурдарсона на убойную позицию, но исландец момент уничтожил.
Дончане, видимо, урок первого круга не усвоили. В очной игре «Ростов» так же забил, Попов не использовал железный момент, а потом дончане дважды пропустили - и уехали из Саранска без очков. Что-то похожее сложилось и на этот раз.
Почти сразу же после очередного наступления хозяев правый защитник Козлов (до этого эпизода можно было спокойно забыть, что такой игрок находится на поле) провалился на ровном месте. Мелкадзе получил мяч на фланге, зашёл в штрафную - и аккуратно подрезал в пустой дальний угол.
Мелкадзе же оформил дубль и в матче первого круга. И теперь у него голов больше, чем у Крыховяка, Игнатьева и Чалова. Вот и думайте: проблема в «Спартаке» или всё-таки в игроке?
После этого «Ростов» должен был встрепенуться, тем более играл он при своих болельщиках и недостатка в эмоциях испытывать был не должен. Но активизировался осмелевший «Тамбов», державший в течение нескольких минут хозяев в штрафной.
Тяжело верилось, что дончане разбазарят голевое преимущество вторую игру подряд (с «Краснодаром» вели 2:0, сыграли 2:2), но это состоялось. Килин сделал идеальный навес на Обухова, а тот оставался совсем один.
У «Ростова» было достаточно моментов, чтобы отыграться. Два эпизода загубил Шомуродов, продолживший свою безголевую серию. Вышедший на поле вместо Сигурдарсона, который вроде бы и забил, но больше испортил, Долгов всё-таки попал в ворота, но только из положения вне игры.
По итогам первого тайма «Ростова» против «Краснодара» было ощущение, что такая команда может бороться за чемпионство, может противостоять даже корпорации «Зенит». Но мы - некоторые журналисты и болельщики - торопились.
До стабильности «Ростову» ещё очень далеко.
Чемпионат России, 16 тур
"Ростов" - "Тамбов" 1:2
Голы: Сигурдарсон, 6 - Мелкадзе, 53, Обухов, 70
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон (Долгов, 77).
Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 86), Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев (Чуперка, 80), Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе (Хосонов, 79).
Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
Предупреждения: Осипенко, 32, Костюков, 40, Сигудрасон, 57, Хаджикадунич, 58, Мелкадзе, 65, Ойеволе, 83.
Фото: РПЛ, ФК "Тамбов"