Жена Тарасова трогательно поддержала мужа после травли в соцсетях

Анастасия Костенко, жена бывшего футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова, поддержала мужа после травли из-за его слов о том, что женщин нужно бить.



"Мой дорогой и самый лучший (вопреки всем сплетням, ежедневной травле в сети, грязным слухам, палкам в колеса и завистям) мужчина!

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Зная тебя намного больше чем все и ближе чем окружающие люди, могу позволить себе слабинку и сказать, что ты человек с большой буквы. Примечательно, что те, кто позволяет себе писать и говорить за спиной обратное — прекрасно это знают. Как и тот факт, что значит для тебя семья и как долго ты к этому шел.

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Ты отличный друг, профессионал, невероятный и преданный муж и заботливый папа (да-да, именно так). А также человек с неиспорченной и доброй душой, с завидными (максимально жирно подчеркиваю это слово) понятиями, традициями и безобидными целями, желавший простого человеческого, мужского счастья.

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Уважаемая пресса и телеканалы, перестаньте меня беспокоить своими звонками. Лучше обратите внимание на реальные проблемы, где настоящие сцены насилия и пропаганда мужского шовинизма.



Не в каждой семье и не на каждой ТВ-передаче мужчина бережно относится к своей женщине, не позволяя себе распускать руки и давать ей максимальный комфорт и чувство защищенности.

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Мы не можем поддержать ваше явное отвлечение от действительно злободневных тем и вынуждены вас огорчить отсутствием негативных сенсаций. Наша невероятно ласковая и позитивная дочь тому подтверждение. Оставьте нашу семью в покое", — написала Костенко в инстаграме.