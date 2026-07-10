На ЧМ-2026 не осталось ни одной африканской сборной

Сборная Марокко завершила выступление на чемпионате мира - 2026.

Фото: ФИФА

В четвертьфинальном матче африканская команда уступила Франции со счетом 0:2 и покинула турнир. После вылета марокканцев на мундиале не осталось ни одной сборной из Африки. Ранее на стадии 1/8 финала борьбу прекратил Египет, проиграв Аргентине (2:3). Еще шесть представителей континента завершили путь в 1/16 финала.



Единственной африканской командой, не сумевшей преодолеть групповой этап, стал Тунис.