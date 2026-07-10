Вратарь сборной Марокко догнал Касильяса по уникальному достижению на чемпионатах мира

Яссин Буну повторил рекорд чемпионатов мира по числу отражённых пенальти.

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Голкипер сборной Марокко отбил удар Килиана Мбаппе в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Франции (0:2) и довёл свой показатель до четырёх спасений с 11-метровой отметки.



Как сообщает Opta, по этому показателю марокканец сравнялся с Харальдом Шумахером, Даниэлем Субашичем, Домиником Ливаковичем, Серхио Гойкоэчеа и Икером Касильясом. Все они также по четыре раза отражали пенальти на чемпионатах мира.