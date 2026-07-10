Мбаппе установил рекорд по победным голам на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира по количеству победных голов.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной Франции открыл счёт в четвертьфинале ЧМ-2026 против Марокко и тем самым довёл число победных мячей до восьми.



Как отмечает Opta, ни один футболист ранее не забивал столько решающих голов на мундиалях. Встреча завершилась победой французов со счётом 2:0.



На текущем турнире форвард уже записал на свой счёт восемь мячей всего в шести матчах.