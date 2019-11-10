"Когда мы во всех бытовых вопросах начинаем искать политический подтекст — ничего кроме как ухудшения и без того ужасных отношений между западом и Россией мы в итоге не получаем. Это неправильно и вряд ли это поспособствует нормализации отношений между странами.
Все страны принимают решения по визам в индивидуальном порядке. Я не думаю, что это всеевропейский заговор против футболистов "Спартака". Чушь собачья. Тем более, в "Спартаке" половину игроков иностранцы. Тысячи российских граждан каждый день подают документы на американскую визу, и тридцать процентов из них получают отказ. Это нормально. Так же как и российское посольство не всем подряд выдает визы, я уверен.
Давайте перестанем в каждом пустяковом случае искать космические проблемы и нагнетать обстановку", - цитирует Лебедева Sport24.ru.
Депутат Лебедев: не думаю, что проблемы с визами - это заговор против "Спартака"
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что "Спартак" может отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с получением игроками американских виз.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»