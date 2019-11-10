Депутат Лебедев: не думаю, что проблемы с визами - это заговор против "Спартака"

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что "Спартак" может отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup из-за проблем с получением игроками американских виз.



Фото: ТАСС