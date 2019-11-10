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М. Кержаков: победа над "Арсеналом" очень важна для "Зенита" в стратегическом плане

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал гостевую победу над "Арсеналом" (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

"Выходы один на один — это часть работы голкипера. Тысячи таких эпизодов за всю жизнь вратарскую проходят на тренировках, поэтому уже какой-то опыт появляется и есть какие-то вещи, которые помогают предотвратить гол в таких моментах. Сэйв после выхода Кангва один на один ключевой момент матча? Я не знаю, как я могу сказать. Пускай эксперты решают. Мое дело оставлять ворота на замке по возможности. А по возможности самое главное, даже если я не сделаю этого, чтобы команда набирала очки.

В прошлый раз мы здесь проиграли 2:4, в позапрошлом году сыграли 3:3 и всем командам, в том числе лидерам, очень тяжело в Туле добывать очки. У них хорошие игроки есть, много левшей с сильным ударом, поэтому тщательно мы разбирали их. Это очень важные три очка. Насколько эта победа важна в стратегическом плане? Очень. Очень важна", - цитирует Кержакова Sport24.ru.


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Теги: Кержаков М. Зенит Арсенал
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