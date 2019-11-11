По информации источника, его выкуп стоит 150 млн рублей. Кроме того, наставник "Локомотива" Юрий Семин изъявляет желание приобрести Николая Комличенко из "Млады Болеслав", но клуб может принять решение в пользу Соболева.
Контракт Соболева с самарским клубом рассчитан до декабря 2021 года. Зарплата – 2,2 млн рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что скауты "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" приезжали на матчи "Крыльев Советов", чтобы просмотреть игру Соболева.
В текущем сезоне Соболев забил 10 голов в 16 матчах. При этом в последних четырех играх форвард не забивал.
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Соболев интересен "Динамо" и "Локомотиву". Его выкуп стоит 150 млн рублей
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев интересен "Динамо" и "Локомотиву", утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"
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