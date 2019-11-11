Соболев интересен "Динамо" и "Локомотиву". Его выкуп стоит 150 млн рублей

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев интересен "Динамо" и "Локомотиву", утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"

По информации источника, его выкуп стоит 150 млн рублей. Кроме того, наставник "Локомотива" Юрий Семин изъявляет желание приобрести Николая Комличенко из "Млады Болеслав", но клуб может принять решение в пользу Соболева.Контракт Соболева с самарским клубом рассчитан до декабря 2021 года. Зарплата – 2,2 млн рублей в месяц.Ранее сообщалось, что скауты "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" приезжали на матчи "Крыльев Советов", чтобы просмотреть игру Соболева.В текущем сезоне Соболев забил 10 голов в 16 матчах. При этом в последних четырех играх форвард не забивал.