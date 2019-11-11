Вадим Евсеев после ничьей с "Оренбургом" (0:0) заявил, что забитые мячи не являются главным в футболе.
- Слова нашего главного тренера не обсуждаю, это его видение. Я поддерживаю Вадима Валентиновича. Он хотел донести определённую мысль. Я его понял. Кто не понял, тот поймёт позже, - приводит слова генерального директора "Чемпионат".
Напомним, что "Уфа", набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Газизов: кто не понял Евсеева, тот поймёт позже
Генеральный директор «Уфы» прокомментировал слова главного тренера башкирской команды
Фото: twitter.com/ftbl60
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»