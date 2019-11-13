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Тедеско: "Спартак" - абсолютный номер один в России, как "Бавария" в Германии

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не считает шагом назад для себя работу с московским клубом.

"Ни в коем случае работа со "Спартаком" не является шагом назад для меня. Я не тот парень, который расписывает свою карьеру на чертёжной доске. "Спартак" является по-настоящему большим клубом. Я просто хотел выбрать лучшее из предложений. Одно дело — прочитать что-то об этом клубе, другое — испытать и почувствовать всё на себе. После этого я быстро понял, насколько важен "Спартак". Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один в стране. "Спартак" для России — как "Бавария" для Германии", — цитирует Тедеско Transfermarkt.de со ссылкой на Kicker.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Тедеско Спартак Бавария Бундеслига
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