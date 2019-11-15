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Джикия рассказал, за что футболистов "Спартака" штрафуют на 30-50% зарплаты

Капитан и защитник "Спартака" Георгий Джикия дал интервью, в котором рассказал о системе штрафов, существующей в московской команде. Самый серьезный штраф — за опоздание на тренировку: 30-50% от зарплаты.

"Есть специальная копилочка, куда кидают штрафы. Она лежит в раздевалке. Штрафы — элементарные. За опоздания, пользование телефоном. Самое серьезное наказание? Наверное, за опоздание на тренировку. Очень существенный штраф. И это не фиксированная сумма, а процент от зарплаты. Сейчас точно скажу. Так-так, дайте вспомнить. 30 или 50%. Попадал ли кто-то? Попадали", — сказал Джикия в интервью РИА Новости.

После 16 туров в этом сезоне российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. От идущего 5-м "Краснодара" красно-белых отделяет 9 очков.


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Теги: Джикия Спартак
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