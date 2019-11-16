Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета Российского футбольного союза.
"Президент РФС заявлял, что будут системные изменения в судейском корпусе, поэтому начинается и движется. Моё мнение — это правильно, для нас это важно. Новому человеку будет не сразу легко, но то, что он очень серьёзный менеджер и зарекомендовал себя как человек честный и ответственный, вселяет огромные надежды, что будут большие перемены.
Но это будет, естественно, не сразу, потому что это большая работа всех, кто задействован в футболе. Поэтому мы все будем это поддерживать", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Газизов: Хачатурянц зарекомендовал себя как честный человек, это вселяет надежды
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