"Президент делает хорошую работу, поэтому людям здесь живётся хорошо, и они счастливы. Я это вижу. Не могу сказать, что я на сто процентов прав, но я вижу много молодых людей в футболках с Путиным, у них есть к нему уважение. Будь я россиянином, поддерживал бы всё, что происходит в России.
Внешняя политика? Друг, я живу в Сочи, и всё это слишком далеко от меня. В другом месте люди сами для себя выберут, что им хорошо, а что плохо. Иногда у меня возникает желание помочь людям. Но пока я больше думаю о футболе", — рассказал Нобоа в интервью "Чемпионату".
Нобоа: вижу много молодых людей в футболках с Путиным, они его уважают
Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
Фото: ТАСС
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