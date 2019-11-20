«Сочи» убирает Точилина. Но придёт ли Бердыев?

Вторая команда, дебютировавшая в премьер-лиге, снимает наставника и назначает бывшего ассистента. «Сочи» идёт на последнем месте и верит, что придёт туркменский спаситель

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