«Сочи» убирает Точилина. Но придёт ли Бердыев?

В этом году нормальных команд в премьер-лигу не поставляли. «Тамбов» подъехал с любимым Григоряном, но без арены: это всегда угнетает, потому что провинциальные клубы спонсирует край (то есть его жители), а на «Зенит» и «Локомотив» ходят смотреть почему-то в других городах.
Тем более руководство всех обмануло - и нас, и болельщиков. Реконструкцию тамбовского стадиона обещали закончить к осени, но теперь ясно, что болеть за команду в Саранске придётся до весны. И это в лучшем случае.
А вандерфульного гения всё равно уволили.
«Сочи» привлекал ещё в меньшей степени. Клуб с искусственной историей (был петербургским, стал южным), без традиций и своего названия (надо будет - переименуют в ФК «Ротенберг» завтра же) не может вызвать симпатий нейтральных болельщиков. А уж когда туда пачками начали завозить третьесортных игроков «Зенита» (прости, великий Зе), стало совсем грустно.
Зато с таким составом, казалось, они точно не вылетят (на фоне того же «Тамбова» подбор игроков выглядел мощно). Сперва всё было тяжело (6 матчей без голов, игроки подъезжали постепенно), но затем у Точилина всё пошло неплохо - команда цепляла очки с ЦСКА, побеждала «Динамо» и «Ахмат». Да и против того же «Спартака» команда достойно держалась ещё до питерской футбольной экспансии.
Но тренерские перестановки у прямых конкурентов дали результат. Шалимов взбодрил «Ахмат», при Новикове начало набирать очки «Динамо», а «Тамбов» взлетел на багаже Григоряна. Ряд поражений в ключевых играх - и «Сочи» опустилось на дно.
Слухи про Бердыева возникли сразу, как дела у «Сочи» пошли неважно. Кудесник и чародей не работал с прошлого сезона, когда он оставил безденежный «Рубин», и, судя по настойчивости слухов, может вернуться в РПЛ.
Правда, тут же заговорили и про Владимира Федотова, который здорово справляется даже в «Оренбурге», руководство которого отдаёт лидера за 50 тысяч рублей (так договорились, что уж тут поделаешь). Почти сразу был ответ, что стороны не договорились, но некоторые источники настаивают, что Федотов ещё может подхватить команду зимой.
В отличие от Бердыева, который сидит без работы, мотивация для Федотова не самая мощная - его «Оренбург» выше и отлажен, с ним он почти наверняка не вылетит, так что зачем менять что-то более-менее стабильное?
Разве что из-за климата и домашнего поля.
Нобель Арустамян заявил, что куда более реальный вариант это Дан Петреску, которого мы успели подзабыть. Но верится в это тяжеловато. Может, румын и не против вернуться в премьер-лигу, но вряд ли согласится клуб.
Под аккомпанемент всех этих инсайдов «Сочи» расстался с Точилиным, который рулил командой с 2015-го (тогда она ещё была «Динамо») и поднимал её в премьер-лигу, а временщиком был поставлен Роман Березовский. Он должен организовать жизнь команды до зимнего перерыва.
Что будет дальше?
Больше всего верится в Бердыева. Из-за его личных отношений с Ротенбергом. Из-за отсутствия работы. Из-за ряда отлично знакомых игроков. Федотову нет особого смысла рисковать, а Дан Петреску, есть ощущение, уже пройдённый этап.
Можно предположить, если вернётся Бердыев, то Новосельцев, Мевля, Нобоа и Полоз прибавят так, что «Зенит» снова поспешит забрать их обратно, так и не поняв, что без Бердыева в комплекте (как без батареек) эти игроки не заработают.
А Заболотный вполне ещё может стать новым Бухаровым. Если не круче.
Смущает только одно: в инсайдах сообщается и о том, что Бердыев требует кадровых изменений. Неужели он не рассчитывает на свою гвардию?
«Сочи» убирает Точилина. Но придёт ли Бердыев?
Вторая команда, дебютировавшая в премьер-лиге, снимает наставника и назначает бывшего ассистента. «Сочи» идёт на последнем месте и верит, что придёт туркменский спаситель
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