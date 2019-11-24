Нападающий «Уфы» Андрей Козлов после ничьей с «Сочи» (1:1) прокомментировал неудачные серии команды. «Уфа» не побеждает в 7 матчах подряд, а на выезде при Вадиме Евсееве не выигрывала вообще.
– Первый тайм провалили, не пошла игра, пропустили. Дальше «Сочи» сели. Потеряли 2 очка, дома должны были выигрывать. Их вратарь чуть выручил, наш кипер, Де Хеа, тоже чуть подвыручил. Немного времени не хватило, минут 5-10. У них перелёт, силы кончились. Бывает, придётся на выезде брать 6 очков, что делать.
– Как побеждать на выезде, если последний раз это удалось ещё при Семаке?
– Да? Ну каждая серия когда-то заканчивается. Приложим все усилия, чтобы она закончилась в Самаре.
– 7 матчей без побед сказываются на команде?
– Не знаю, играем с равными соперниками. Может, кому-то реально давит этот груз. Но должны же мы переломить эту ситуацию. Думаю, если выиграть в Самаре, потом будет легче.
– Какие задачи тебе ставил Евсеев?
– Не помню, что он говорил. Сам себе ставил задачу выиграть, выйти, дать импульс ребятам. Игра вялая была, не получалось. Но, слава Богу, дожали.
– Вы третий раз играете с командой, у которой сменился тренер. Это влияет?
– Если меняется тренер, у ребят будет более боевой настрой доказать тренеру. Готовимся с удвоенной энергией к таким матчам.
– Уже думаете об отпуске?
– Да мы там в Сочи и так как в отпуске. Не пускаем эти мысли в голову. Будет очень тяжело, если думать об отпуске.
– То, что провели неделю тренировок в Сочи, не помешало? Всё-таки переход из тепла в холод.
– Мы футболисты-профессионалы и не должны на это обращать внимание. Нам бы сказали здесь тренироваться – мы бы здесь тренировались, – приводит слова Козлова корреспондент Rusfootball.info.
Козлов: "Сочи" вратарь чуть выручил. Наш голкипер, Де Хеа, - тоже
Нападающий «Уфы» Андрей Козлов после ничьей с «Сочи» (1:1) прокомментировал неудачные серии команды. «Уфа» не побеждает в 7 матчах подряд, а на выезде при Вадиме Евсееве не выигрывала вообще.
Фото: ФК "Уфа"
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