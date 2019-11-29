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Карпин: все поражения и неудачи "Ростова" — моя вина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал комментарий в преддверии домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом", который состоится завтра, 30 ноября.
Фото: ФК "Ростов"
"Настроение у команды рабочее. Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности.

Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с "Динамо" к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли. C "Краснодаром" немножко недотерпели, хотя до игры многие подписались бы под ничьей. Ошибки, конечно же, были, как и в матче с "Тамбовом", хотя с ним был и факт отсутствия ведущих игроков.

Несмотря на всё, надо продолжать работать. Ребята — молодцы, вопреки многим факторам, не опускают рук, не перестают биться и умирать на поле. Думаю, ни у кого нет к ним претензий по самоотдаче или желанию. Могу сказать, что ребята работают на 120% каждую тренировку, но результат не всегда желаемый.

В матче с "Уралом" буду рад и счёту 1:0 в нашу пользу. Я не забываю, что мы перестроили игру несколько месяцев назад. Мы хотим не только выигрывать, но и делать это в своём стиле, своей игрой.

Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи — это моя вина, пусть болельщики будут с игроками, несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужны ваша поддержка и любовь", — приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова".
http://www.fc-rostov.ru/press/news/13115


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Теги: Карпин Ростов Урал
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