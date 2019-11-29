Карпин: все поражения и неудачи "Ростова" — моя вина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал комментарий в преддверии домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом", который состоится завтра, 30 ноября.

Фото: ФК "Ростов"