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Никто, кроме "Зенита". Победить в 18 туре не смог и "Краснодар"

В противостоянии нелицензированных тренеров Первушин остановил Мусаева.
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Без Мартыновича, но с Бергом

«Краснодар» на подъёме: команда начала выигрывать даже в Европе, поэтому поводов для кардинальной ротации у Мусаева нет. Вот перед матчем с «Тамбовом» изменения были связаны с дисквалификацией Мартыновича (вместо него появился Фьолусон), а также соперником. «Тамбов» не «Базель», потому «Краснодар» вышел в два нападающих, а не с 4-2-3-1 – Берг сменил соотечественника Олссона.

Возвращение «волка»

«Тамбов» в последнее время показывает ещё более крутые результаты: победную поступь Первушина прервал лишь «Локомотив». «Волки» снова выглядели свирепо и забили вице-чемпиону дважды даже без Мелкадзе, который сегодня вернулся в состав после дисквалификации. Оборону, пропустившую от «Локо» трижды, должен был укрепить Таказов, хотя Грицаенко и вообще центральные защитники в голах виноваты не были.

«Тамбов» снова в порядке, «Краснодару» тяжело

Гости активно начали матч, а затем неплохо чередовали прессинг со своевременным и неглубоким отходом на свою половину. Пару-тройку раз «Краснодар» выбегал вперёд на скорости, что свидетельствовало о неавтобусной игре гостей, но распорядиться мячом здорово хозяева не могли.

Единственный элемент, который получился у «Краснодара» в атаке – заброс Газинского из глубины на Петрова. Сергей пробил и сделал опасный под удар после таких передач, но в остальном «Тамбов» всё грамотно перекрывал. Оторванными от команды оказались нападающие, особенно Берг. Шапи с его смещениями в центр все легко читают уже месяца три, с правой получалось хуже.

Лишь в последние 5 минут тайма «Краснодар» зажал гостей возле их штрафной, нашёл возможность для трёх ударов, но все они наносились из-за штрафной и с серьёзным сопротивлением вплоть до блока. По статистике «Краснодар» был ожидаемо впереди и в ударах, и во владении, но на гол не наиграл.

Поиски Мусаева: смена флангов, дальние удары

Второй тайм «Краснодар» начал куда веселее. Во-первых, Шапи и Вандерсон ненадолго поменялись флангами, дабы придать атакам ширины. Во-вторых, удачно складывались дальние удары: заблокированный от Вильены опускался в девятку, а попытка Газинского завершилась совсем никудышным парированием от Шелии и вылилась в супермомент.

Опасаясь и дальних ударов, и ширины, тамбовчане стали легче допускать соперника и в штрафную: Вандерсон легко прорвался в штрафную под удар, а вскоре с угла вратарской опасно на него прострелил Берг. Первые 20 минут второго тайма получились для «Тамбова» очень тяжёлыми: «Краснодар» владел мячом 85% времени и давил.

По примеру «Спартака»

В похожем стиле второй тайм вчера начал «Зенит»: перестроился, надавил на соперника, создал пару отличных моментов, после чего так и не смог ничего придумать и нарастить давление. Замены Мусаеву, как и Тедеско, тоже не помогли: Скопинцев сменил Шапи ещё на 60-й минуте, а у Игнатьева было всего 10 минут, чтобы проявить себя. Аккурат между ними на поле появился и Олссон. Но без дальних ударов Вильены опасности больше не стало. Берг так и не дождался навесов, хотя слева играл левша, а справа – правша.

В компенсированное время дошло даже до того, что «Тамбов» чуть не забил, но Аппаев не стал изменять себе – прожил 29 лет без голов в премьер-лиге и дальше проживёт.

Подарком на подарок

В прошедшем туре из первой пятёрки не выиграл никто, кроме «Зенита», потому теперь о первой пятёрке теперь и говорить неправильно: есть петербуржцы и все остальные. Очки потеряли все конкуренты «Краснодара», но он этим не воспользовался, хотя ситуация вроде бы благоволила: команда забыла о том, как проигрывать даже в Европе, в строй вернулись Газинский и Вандерсон. Такое впечатление, что перерыв необходим сейчас вообще всем лидерам, кроме «Зенита». И большинству команд из нижней части таблицы, но только не «Тамбову».

Чемпионат России

18 тур

"Краснодар" - "Тамбов" - 0:0


"Краснодар": Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, де Вильена (Ольссон, 70), Ари, Сулейманов (Скопинцев, 61), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 82).

"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин (Чуперка, 57), Обухов, Костюков (Аппаев, 74), Мелкадзе (Чернышов, 88).

Предупреждения: Сулейманов, 12, Мелкадзе, 34, Спайич, 90+4


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Теги: Краснодар Тамбов Первушин Мусаев Вандерсон Шапи
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