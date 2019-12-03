Обладатель Кубка России — 1999 в составе "Зенита" Константин Лепехин заявил, что истинными лидерами петербургской команды считает защитников Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого.
"Вы знаете, я бы не назвал Дзюбу лидером. На мой взгляд, им необязательно является человек, который много забивает и раздает много интервью. А вообще, точно определить лидера можно, только находясь внутри команды. Футболисты сами знают, кто у них лидер. Может, они и признают таковым Дзюбу, но я считаю, что лидером в "Зените" является капитан Иванович. У него соответствующий уровень игры и манера поведения на поле, он знает русский язык. Плюс, наверно, никто больше в питерском клубе не имеет за плечами такой богатой карьеры, как Иванович.
На мой взгляд, эти два защитника [Иванович и Ракицкий] являются лучшими футболистами "Зенита". Они забивают не так часто, как Дзюба, они раздают не так много интервью, пресса уделяет им меньше внимания — но переоценить их роль в питерской команде трудно. Это очень надежные и качественные защитники, даже в свои немалые годы. По крайней мере, внутри чемпионата я не вижу, чтобы кто-то из соперников создавал им проблемы. Ни быстрые нападающие, ни рослые — никакие", - цитирует Лепехина "Спорт уик-энд".
Лепехин: лучшие в "Зените" - Иванович и Ракицкий, а не те, кто забивает и раздает много интервью
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