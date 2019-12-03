"Есть такие болельщики, которые хуже фашистов. Я понимаю Артема. Когда ты играешь за сборную страны в Сан-Марино, это неприятно. Он там наслушался, потом увидел транспаранты на матче со "Спартаком". Конечно, Артему обидно, ведь он многого добился со сборной России и с "Зенитом". Я поддерживаю Артема, поддерживаю, что он так высказался. Может, это сгоряча. В пылу. Артем на личности не переходил и никого лично не обижал. Говорить можно все, что хочешь. Говорят же, что за слова не сажают.
Я знаю Артема и могу заявить, что он очень хорошо относится к людям. Мы дружим, я его понимаю. Просто ему стало совсем обидно. Самое главное, что они выиграли у "Спартака". А то, что гол записали не на Артема, а на защитника "Спартака"… Дзюба играет на команду всегда. Он наш капитан, именно он сплотил сборную. Знаю, что и Станислав Саламович Черчесов очень хорошо к Артему относится. То, что сказал Дзюба — это был крик души", — цитирует Гамулу "РИА Новости".
Гамула поддержал Дзюбу: есть такие болельщики, которые хуже фашистов
Российский тренер Игорь Гамула выступил в поддержку нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, которого оскорбляли игроки "Спартака". В ответ экс-форвард красно-белых заявил: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают".
Фото: "Чемпионат"
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