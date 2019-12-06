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"Динамо" очень хотело победить, а "Зенит" включал голову. Итог - дежурный разгром

Бело-голубые сейчас на подъёме, но монументальный "Зенит" влегкую разобрался с ещё одной московской командой. Всё-таки соперников в чемпионате у питерцев нет
Фото: ФК "Зенит"
Два подряд домашних матча против московских команд "Зенит" был вынужден проводить в скандальной и совсем не здоровой информационной атмосфере. Перед "Спартаком" без разбору (вроде как) полицейские забирали болельщиков гостей, включались средства по борьбе с экстремизмом из-за невинных оскорблений Артема Дзюбы и вообще создавалось ощущение, будто Петербург объявил войну чужим болельщикам.

Из-за этого взвились не только другие московские фанаты, но даже ультрас "Зенита". Они собирались покинуть матч против "Динамо" на 40-й минуте - чтобы выразить солидарность.

Фанаты "Зенита" в знак протеста уйдут с матча против "Динамо" на 40-й минуте

За этим всем легко было забыть, насколько помощневшее "Динамо" ехало в Петербург. После увольнения Хохлова бело-голубые выпорхнули из зоны вылета, обогнали "Спартак" и окопались сразу за лидирующей группой. Конечно, по нынешним меркам обогнать красно-белых не так сложно, но "Динамо" впечатляло игрой: второй тайм против "Локомотива" в прошлом туре был действительно крутым.


И первые четыре минуты гости впечатляли. Накрыли "Зенит" примерно так же, как это получилось у сине-бело-голубых на первых минутах против "Спартака". Но питерцы вышли из тяжёлой ситуации куда более изящно.

В первой же оформленной контратаке Морозова и Рауша разорвали на правом фланге Караваев и Сутормин (отсюда же пошла де-юре голевая от Оздоева неделю назад), а центральные защитники проводили ныряющего за мячом Азмуна только взглядами. "Зенит" открыл счёт очень легко, первым же осознанным жестом в атаке.

Всё движение, страсть "Динамо" (а гости вышли с бешеным желанием) моментально ушла. Команда стушевалась и едва не пропустила сразу второй, но удар Дзюбы из штрафной был накрыт. В любом случае для смело забравших мяч бело-голубых на первых минутах сложился кошмарный сценарий.


"Зенит" не сразу, но мяч довольно быстро забрал. "Динамо" почти не выбегало на свободное пространство, а всё желание перешло в футбольное насилие. Сначала жёлтую схлопотал Шиманьски, а потом и Филипп - оба срубили ловкого (и лучшего на старте) Барриоса.

И вроде бы гости держались, готовились что-нибудь предложить сопернику, но опять удивительно легко пропустили. Шатов подавал с углового, а Слай и Юсупов не удержали Ивановича. Они настолько запоздали с прыжком, как будто и не собирались этого делать изначально.

На этом уже было всё примерно ясно, но до перерыва Дзюба приговорил соперника окончательно. Наиздевавшись над Рыковым в центре штрафной, Артем сделал счёт 3:0.

Правда, вираж третьего гола уже не видел. На 40-й минуте фанаты, как и обещали, стадион покинули.

"Зенит" в самом начале тайма второго мог заработать пенальти (Ордец срубил Азмуна), но судья Волошин пощадил бело-голубых. В любом случае интриги в матче не оставалось: "Зенит" ходил чуть ли не пешком, спокойно контролировал ситуацию, а "Динамо" было не в силах предложить другой уровень сопротивления.

Возможно, сложись начало матча по-другому, у "Динамо" были бы шансы. Но москвичи вышли на поле настолько заряженными, что потеряли голову и забыли, что главное в матче с "Зенитом" - внимательно действовать в своей штрафной. А вот питерцы на своих козырях сыграли замечательно - и наказали гостей. При этом сделали это вообще без усилий.

А второй тайм команда провела в эконом-режиме. И пусть не забила ещё - силы перед решающей игрой с "Бенфикой" ещё пригодятся. С таким преимуществом в лиге наверняка "Зенит" не захочет упускать весеннюю Лигу чемпионов.

***

"Зенит" чрезвычайно легко разгромил "Динамо" и ушёл на перерыв с более чем солидным отрывом в 8 очков. И это в лучшем (для преследователей) случае - вполне может оказаться, что "Краснодар" и ЦСКА сыграют вничью. Тогда отрыв будет в 10 баллов.

А ведь весной в состав вернутся Александр Кокорин и Мамана - и "Зенит" станет ещё сильнее.

Короче говоря, повторим то, что было ясно уже после "Спартака" - с чемпионом на этот сезон мы определились.

Фото: ФК "Зенит", ФК "Динамо"


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Теги: Динамо Зенит Новиков
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