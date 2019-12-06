"Динамо" очень хотело победить, а "Зенит" включал голову. Итог - дежурный разгром

Вираж, как и обещал, ушел после 40-й минуты. Очень красиво ушел. Громко крикнули «Мы «Зенит» и нам это нравится», а потом стали опустошать трибуну.



Напоследок затянули: «Футбол для фанатов...» pic.twitter.com/dRUUKkc02Z