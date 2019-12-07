Бывший нападающий "Анжи" Сердер Сердеров в интервью Sport24 вспомнил о времени выступления за звездный состав махачкалинской команды.
"Сама организация в команде впечатляла. Много камер было, в том числе зарубежных. Снимали каждую тренировку! Обстановка была как в европейских топ-клубах.
Роберто Карлос удивлял. В детстве мы играли на приставке, ставили Карлоса в нападение. А через какое-то время он в нашей команде! Вел себя не как Карлос — все время на позитиве, хи-хи, ха-ха. Душой команды был, никакой звездности.
На тренировках мне легко давались сложные моменты: проходил двоих-троих соперников. А оказывался один на один — и не мог забить. Не знаю, почему так. Через пару недель после моего прихода в "Анжи" Хиддинк оставил третьего вратаря и меня и начал этот момент тренировать. Я думал: блин, круто, сам Хиддинк остался со мной!
Он со всеми хорошо общался, обиженных не было — даже среди тех, кто не играл", — рассказал Сердеров.
Сердеров рассказал, как его удивлял Роберто Карлос в "Анжи"
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