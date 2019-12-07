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Гинер: уверен, что Егоров берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Фото: ТАСС
"Беспредел требует наказания. Я очень рад, что Ашот Рафаэлович стал председателем судейского комитета РФС. Но констатирую и другое: господин Егоров довёл наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берёт или получает указания. Может, мы кому-то мешаем — опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит. Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит — я не знаю, что тут сказать… Вся страна всё видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?

В работе судейской бригады на матче "Краснодар" — ЦСКА я вижу беспредел. Это наиболее точное слово. Какой выход? Я думаю, что господин Егоров прямо сегодня обязан — именно обязан, а не должен — написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС. А Ашот Рафаэлович должен поменять тех людей, которые сегодня судят. Их надо гнать метлой из нашего футбола.

Что больше всего меня убило в этой игре — количество жёлтых карточек или неназначенный пенальти в ворота "Краснодара"? Нет, и то, и другое — это методология. А вот пенальти в наши ворота и сам характер судейства в этой игре — это беспредел.

Да не то, что накипело. Я просто считаю, что нам не нужно играть в футбол. Нам нужно перед началом чемпионата распределить места в турнирной таблице. Вот и всё.

Я уверен, что Ашот Рафаэлович сделает перемены в руководстве судейским корпусом. Нельзя позволять такой беспредел в нашей стране. И нет, не накипело. Я молчал, не высказывался. Я член Исполкома РФС, давно в нашем футболе. Но всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров её пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова", - цитирует Гинера "Чемпионат.сом".


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Теги: Гинер ЦСКА Егоров
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