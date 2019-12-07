"Оренбург" объявил о назначении на пост главного тренера клуба Константина Емельянова. Ранее специалист входил в тренерский штаб Владимира Федотова.
"Под руководством Владимира Федотова "Оренбург" в сезоне-2018/2019 добился лучшего результата в своей истории – 7-е место в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне "Оренбург" стабильно зарабатывает очки. Тренерский талант Владимира Федотова отмечается футбольными специалистами и любителями футбола. Руководство ФК "Оренбург" благодарит Владимира Валентиновича за пройденный путь и желает успешного продолжения карьеры", - говорится на официальном сайте клуба.
Емельянов возглавил "Оренбург"
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