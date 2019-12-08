Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" (4:1) в матче 19-го тура РПЛ.
"Пенальти? Если посмотреть на нашу игру по ходу сезона, если мы ведем в первом тайме 2:0, то во втором тайме расслабляемся. Так что хорошо, что я не забил пенальти.
За счет чего мы выиграли? Больше хотели, выполнили установку тренера. Мы хорошо сыграли в атаке, у нас было много моментов.
Когда Шомуродов снова начнет забивать? Элдор очень многое делает для команды, работает на тренировках. Голы обязательно придут. Мы за это не беспокоимся, как и он сам", - цитирует Попова Sport24.ru.
Попов: "Ростов" обыграл "Спартак" за счет большого желания
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