Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал об игровых принципах армейцев.
"Мы даем команде посыл независимо от уровня соперника и турнира. Мы стараемся играть на победу. Нужно формировать психологию победителей, чтобы молодые ребята не боялись какого-то соперника. Мы никогда не говорим, что можно сыграть на ничью.
Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол против "Краснодара". После пропущенного гола от "Арсенала" мы на 20 минут выключились, а здесь создавали моменты даже после пропущенного гола. Важно, что мы хорошо отреагировали. Мы хотели выиграть и в целом, наверное, были в этой игре поострее "Краснодара", - сказал Гончаренко в эфире программы "Тотальный футбол".
"Матч ТВ"
Гончаренко: нужно формировать психологию победителей, чтобы молодые ребята не боялись какого-то соперника
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