Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, как прошло заседание совета директоров клуба. Вместе с тренером приехал и генеральный директор Томас Цорн.
"Как прошло совещание? Все прошло хорошо и дружно. С наступающим Новым годом ребята", — передает слова Тедеско Sport24.
"Спартак" после первой части чемпионата занимает 10-е место в российской Премьер-лиге. В активе красно-белых 22 очка. Доменико Тедеско принял команду по ходу сезона, сменив на тренерском мостике Олега Кононова.
Тедеско: заседание совета директоров прошло дружно. С наступающим Новым годом
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