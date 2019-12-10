"Ахмат" проведет сбор в Турции, где сыграет в двух контрольных матчах

"Ахмат" завершил первую часть сезона-2019/20 поражением от "Уфы" (0:1) в матче 19-го тура РПЛ, после чего игроки и тренерский штаб грозненцев ушли в отпуск.

Зимние учебно-тренировочные сборы грозненцев начнутся 8 января. В этот день «Ахмат» соберется в турецком Белеке. 9 и 10 января футболисты пройдут медицинский осмотр. Первые сборы продлятся до 20-го числа. Команда сыграет два контрольных матча - 17 и 20 января. pic.twitter.com/xW1BnK6ya2 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) December 10, 2019

Как сообщает пресс-служба "Ахмата", зимние учебно-тренировочные сборы грозненцев начнутся 8 января. В этот день "Ахмат" соберется в турецком Белеке. 9 и 10 января футболисты пройдут медицинский осмотр. Первые сборы продлятся до 20-го числа. Команда сыграет два контрольных матча — 17 и 20 января.Вторую часть сезона-2019/20 "Ахмат" возобновит домашним матчем 20 тура РПЛ против "Ростова". Проведение матчей 20 тура запланировано с 28 февраля по 2 марта 2020 года.