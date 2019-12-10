Московский "Спартак" планирует расстаться с полузащитником Жано Ананидзе, чей контракт истекает летом 2021 года, сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сказал игроку, что ему будет трудно пробиться в основной состав и что лучше рассмотреть вариант с другим клубом.
Если игрок найдёт себе новую команду, то "Спартак" покроет разницу в зарплате с ней до следующего декабря. По текущему договору Жано получает 1,7 млн евро в год.
"Спартак" отпустит Жано в другой клуб и покроет разницу в зарплате до конца контракта
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