Фанат "Зенита" получил три года условно за удар росгвардейца

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор болельщику "Зенита" Георгию Воеводину, который принял участие в драке болельщиков питерской команды с сотрудниками ОМОН в августе 2019 года.
Воеводину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, сообщает "Чемпионат".
Напомним, по данным следствия, вечером 3 августа Георгий, находясь на территории стадиона "Газпром Арена" во время матча "Зенит" — "Краснодар", действуя умышленно и из хулиганских побуждений, ударил сотрудника батальона ОМОН, нанеся своими действиями последнему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.
Конфликт между болельщиками и сотрудниками правопорядка начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.
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