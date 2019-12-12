— На что будет претендовать "Локо" во второй части сезона? "Зенит" уже не достать?
— Да, петербуржцы практически все решили. "Локомотив", думаю, будет бороться за серебро.
— Главный конкурент?
— "Краснодар".
— Главное разочарование осенней части РПЛ?
— Можно назвать "Спартак". Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть, и они свалятся к "Спартаку-2" в ФНЛ.
— Вы думаете?
— Совсем немного осталось.
— Не верите в Тедеско?
— А я в него никогда и не верила, – заявила Смородская в интервью "Спорт-Экспрессу".
Смородская: еще чуть-чуть, и "Спартак" свалится в ФНЛ
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о турнирной ситуации в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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