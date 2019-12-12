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Смородская: еще чуть-чуть, и "Спартак" свалится в ФНЛ

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о турнирной ситуации в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
— На что будет претендовать "Локо" во второй части сезона? "Зенит" уже не достать?

— Да, петербуржцы практически все решили. "Локомотив", думаю, будет бороться за серебро.

— Главный конкурент?

— "Краснодар".

— Главное разочарование осенней части РПЛ?

— Можно назвать "Спартак". Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть, и они свалятся к "Спартаку-2" в ФНЛ.

— Вы думаете?

— Совсем немного осталось.

— Не верите в Тедеско?

— А я в него никогда и не верила, – заявила Смородская в интервью "Спорт-Экспрессу".


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Теги: Смородская Спартак ФНЛ Тедеско Локомотив Зенит Краснодар
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
2 Краснодар 19 35
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
...
10 Спартак 19 22
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ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ротор 25 52
2 Торпедо 25 51
3 Химки 25 50
4 Чертаново 25 48
5 Нефтехимик 25 46
6 Шинник 25 40
7 Балтика 25 39
8 СКА-Хабаровск 25 37
9 Чайка 25 36
10 Томь 25 36
11 Нижний Новгород 25 35
12 Краснодар-2 25 28
13 Армавир 25 27
14 Авангард 25 27
15 Луч 25 26
16 Спартак-2 25 25
17 Енисей 25 25
18 Мордовия 25 19
19 Текстильщик 25 17
20 Факел 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

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