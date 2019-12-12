Как утверждает источник, РФС хочет отстранить Гинера от любой футбольной деятельности. В том числе и в самом союзе, где он занимает должность главы финансового комитета.
После матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) босс "армейского" клуба раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и предложил ему застрелиться.
Егоров комментировать высказывания Гинера не стал.
ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ после 19-ти туров.
Источник: РФС хочет отстранить Гинера от любой футбольной деятельности
По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС планирует наказать президента ЦСКА Евгения Гинера за высказывания в адрес главы судейства Александра Егорова
Фото: eurosport
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