Российские клубы проиграли 21 матч в нынешнем еврокубковом сезоне, сообщает Sports.ru.
Всего команды РПЛ провели в Лиге чемпионов и Лиге Европы 34 игры – 10 побед, 21 поражение и 3 ничьих.
Тульский «Арсенал» уступил в двух матчах. «Спартак» одержал две победы и потерпел два поражения.
У «Зенита» две победы, одно ничья и три поражения. У «Локомотива» одна победа и пять поражений.
У «Краснодара» четыре победы и шесть поражений. У ЦСКА одна победа, две ничьих и три поражения.
Российские клубы проиграли 21 из 34 еврокубковых матчей этого сезона
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