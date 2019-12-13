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Ледяхов: с начала чемпионата в Грозном чувствовал мышиную возню за спиной

Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов рассказал о причинах своей отставки из грозненского клуба в сентябре 2018 года.

"Скажу так: это не имело отношения к спортивной составляющей. Да, мы испытывали определённые трудности на выезде, но дома набирали очки, шли на девятом месте. Будущий чемпион, "Локомотив", стоял ниже "Ахмата"! Смысл менять тренера? Но я с начала чемпионата чувствовал мышиную возню за спиной.

В любом случае я благодарен руководству клуба за четыре с половиной года в Грозном, сначала помощником, потом главным. Почётная грамота от Рамзана Кадырова у меня на видном месте в серванте стоит в Барселоне", — рассказал Ледяхов "Чемпионату".


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Теги: Ледяхов Ахмат
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