Александр Фетисов, заместитель председателя правительства Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов", ответил на вопрос о возможной отставке главного тренер команды Миодрага Божовича.
— СМИ сообщали о возможной отставке Миодрага Божовича после шести матчей подряд без побед. Рассматривается ли такой вариант?
— В ближайшее время вместе с главным тренером обсудим выступление команды в первой части чемпионата, подведем итоги, и после этого будет принято решение относительно дальнейшего сотрудничества.
— Сообщалось также, что Божовича нельзя уволить без выплаты неустойки в 500 тыс. евро. Правда ли это?
— Детали контрактов игроков и тренеров клубов РПЛ обсуждаются строго в индивидуальном порядке и являются коммерческой тайной", — рассказал Фетисов в беседе с Sport24.
В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о возможном уходе Божовича
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