Стало известно, куда пойдет штраф Гинера в 1 млн рублей за критику судей

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал санкции в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера за скандальные высказывания о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове и работе арбитров.
13 декабря комитет по этике РФС отстранил Гинера от любой футбольной деятельности на три месяца плюс на один год условно и оштрафовал его на один миллион рублей.
После матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) Гинер жестко раскритиковал Егорова. Президент ЦСКА в числе прочего заявил: "Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться".
"Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь", — передает слова Хачатурянца Sport24.
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