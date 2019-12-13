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"Крузейро" не будет выкупать Педро Рошу

Нападающий "Крузейро" Педро Роша, права на которого принадлежат "Спартаку", покинет бразильский клуб, сообщает Globo.

Бюджет "Крузейро", вылетевшего во вторую лигу Бразилии, будет значительно сокращен, и у клуба нет финансов на выкуп Роши, который обошелся бы команде в 7 млн долларов. Кроме того, зарплата игрока одна из самых высоких в клубе. Агент футболиста уже заявил, что нет никаких шансов на то, что его клиент останется в "Крузейро».

Роша выступал за "Крузейро" с апреля. На его счету 33 матча и 4 гола.

25-летний футболист перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году за 12 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.

Sport24.ru


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Теги: Крузейро Спартак Педро
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