В начале 60-х его оскорбляли так, как кому-то сегодня и не снилось. И никто не защищал. И я, совсем маленький мальчишка, плакал на трибуне. А Лев Иванович молчал. И держал удар. И играл. И взял «Золотой мяч». И стал легендой. Это так, к слову...